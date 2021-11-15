Канализационные воды текут по улице Древлянка - в Петрозаводске очередная авария (ФОТО)

Канализацию прорвало на Древлянке – вода течет по тротуару.

Как сообщили «Столице на Онего» в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, на улице Древлянка прорвало канализацию. Вода течет по пешеходной зоне вдоль домов №11 и 13 на улице Древлянка.

«Ремонтная бригада получила заявку, но на место аварии еще не выезжала», - предупредили в ЕДДС города.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото аварии.

«По улице Древлянка на тротуаре напротив дома №13 из-под земли бьёт фонтан воды. Уже явно не первый час. Да ещё и люди в эту прорубь проваливаются», - написал автор фото в комментарии.