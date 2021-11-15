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Канализационные воды текут по улице Древлянка - в Петрозаводске очередная авария (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:43, 26 Декабря 2021
фото: паблик "Подслушано в Петрозаводске"

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Канализацию прорвало на Древлянке – вода течет по тротуару.

Как сообщили «Столице на Онего» в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, на улице Древлянка прорвало канализацию. Вода течет по пешеходной зоне вдоль домов №11 и 13 на улице Древлянка.

«Ремонтная бригада получила заявку, но на место аварии еще не выезжала», - предупредили в ЕДДС города.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото аварии.

«По улице Древлянка на тротуаре напротив дома №13 из-под земли бьёт фонтан воды. Уже явно не первый час. Да ещё и люди в эту прорубь проваливаются», - написал автор фото в комментарии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-26 17:37:39
Это просто праздник какой то !!!
Штаб ., срочно создавать штаб по борьбе с канализацией !!!Педроссы ничего не умеют , скрепы уже не сдерживают течи , толи еще будет . :)

Алексей Македонский
2021-12-26 17:15:08
Ещё вонища канализацией уже год, возле овощного ларька, Лососинное ш. 21 или туда просто сливают из ведра свои нужды работники ларька и Пинты. Уже до тошноты, ходить невозможно там
Местечковый блогер
2021-12-26 17:06:41
Не стыда не совести - заметила заноза мимоходом
кир
2021-12-26 17:05:37
Туннель для отвода воды придется копать. Ну, не сейчас, а через двадцать лет, когда созреете. Москва деньги даст, чтобы сохранить самобытную территорию. Нужна политическая воля.
Когда-то и ПетрГУ самобытный построили. Вперёд и будет счастье. :)
zanoza
2021-12-26 17:00:24
Такие аварии принимают системный характер. Ну и кто плохо подготовился к зиме и кто за это понесёт наказание? Или у нас только муниципальную власть в Кеми можно призывать к ответу, остальные неприкасаемые?
Гость
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