Кандидат на пост министра транспорта России высказался за увеличение лоукостеров

Виталий Савельев предложил создать низкобюджетные авиакомпании в Средней полосе и на Дальнем Востоке.

Кандидат на должность федерального министра транспорта Виталий Савельев считает, что в России должно быть больше низкобюджетных авиакомпаний. Как сообщает Прайм, такое мнение господин Савельев высказал 9 ноября на заседании комитета Государственной думы по траспорту и строительству.

"Сейчас мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков. Он летает всего на 2,5 тысячи километров. Такова модель лоукостера. Но почему не создать такой же лоукостер в средней полосе России, на Дальнем Востоке?", - цитирует Прайм Виталия Савельева.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил бывшего министра транспорта Евгения Дитриха в отставку. Премьер-министр страны Михаил Мишустин предложил назначить на этот пост главу Аэрофлота Виталия Савельева.