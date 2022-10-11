Кандидат на звание «Народный участковый-2022» выбил карабин из рук агрессора в поселке Карелии (ВИДЕО)

В МВД Карелии рассказали, как несет службу в Сегежском районе Виктор Когель - кандидат на звание «Народный участковый-2022».

Был такой случай. Участковому уполномоченному полиции позвонила взволнованная жительница посёлка и рассказала, что сожитель угрожает ей ножом. Женщина сначала сбежала от агрессора, оказалась в центре поселка. К тому моменту, когда туда прибыл полицейский, в том же месте появился сожитель. Но теперь у него в руках был карабин.

Вот так семейно-бытовой конфликт привёл к тому, что прогремел выстрел… Это поддавшийся эмоциям гражданин выстрелил в сторону полицейского. К счастью, не попал. Сотрудник полиции не растерялся, выбил карабин из рук нарушителя и задержал его. Этим участковым уполномоченным полиции был Виктор Когель – кандидат на звание «Народный участковый 2022», представитель ОМВД России по Сегежскому району. Сегодня он представляет Карелию на уровне всей страны и ему очень нужна ваша поддержка.

«Голосуйте за нашего участкового до 10 ноября», - призвали в МВД Карелии.

Проголосовать можно здесь.