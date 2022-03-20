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Кандидат от «Единой России» шел на выборы в Карелии с символикой спецоперации

Новости. Политика
14:25, 21 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Наше Деревянное»

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Выборы главы Деревянского сельского поселения прошли через девять дней после похорон местного жителя, погибшего на Украине.

Накануне выборов главы Деревянского сельского поселения Прионежского района Карелии в социальных сетях появилось агитационное фото кандидата от «Единой России» Андрея Романова в военной форме, с медалями и лозунгами «Za Деревянное! Za Победу!», в написании которых использовалась литера «Z», ставшая символом российской спецоперации на Украине. Это фото, в частности, разместил на своей официальной странице в сети «ВКонтакте» мэр Прионежского района Вадим Сухарев.

Напомним, выборы главы поселения прошли 20 марта, на девятый день после похорон 21-летнего жителя села Деревянное Никиты Ерошкина, погибшего на Украине.

Читайте подробнее в статье «Деревянное проголосовало «Za Победу».

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