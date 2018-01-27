Кандидат в президенты Финляндии Хаависто уверен, что Путин не откажется от встречи с президентом-геем

Кандидат в президенты Финляндии от "Зеленых" Пекка Хаависто заявил, что его нетрадиционная сексуальная ориентация не является помехой в политической жизни.

"Мне представляется невозможным, чтобы Путин отказался от встречи с президентом другой страны из-за его ориентации", - заявил Хаависто, отвечая на вопросы журналистов, пишет "Фонтанка Fi".

Пекка Хаависто напомнил, что парламент Финляндии одобрил закон о гендерно нейтральном браке, и в марте 2018-го исполнится год с момента его вступления в силу.

"Моя кампания 6-летней давности повлияла на это. Получается, что большинство финнов принимают это(гомосексуальность. - Прим. Ред.), но, конечно, есть категория, кто отрицательно это воспринимает, - сказал Хаависто. - Часто слышу вопросы про то, как я могу общаться, например, с руководителями исламских государств. Но я встречался с руководителями Ирана, Афганистана, Сомали, и мои собеседники просили передать привет супругу, так как в международных кругах есть этикет".

Пекка Хаависто ("Зеленые") с 2002 года состоит в однополом гражданском партнерстве с Нексаром Антонио Флоресом, выходцем из Эквадора, стилистом в одном из парикмахерских салонов Хельсинки. Политик баллотируется на президенский пост второй раз. На предыдущих выборах 2012 года он вышел во второй тур, набрав более миллиона голосов. На сегодняшний день он также идёт вторым по популярности среди избирателей. Уровень поддержки действующего президента Суоми Саули Ниинистёсоставляет 63%. Выборы состоятся завтра, 28 января, напоминает "Фонтанка. Fi".