В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

18:30

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

18:00

Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

17:40

Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

17:20

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

17:00

Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

16:40

Десятки жителей Древлянки остались без света

16:10

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10

Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

23:00

Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

21:45

Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

21:00

Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

20:30

Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

20:00

В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

19:30

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

19:00

Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

18:30

Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

18:00

Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10
Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве
Сегодня 17:40 Наука
Министерство науки и высшего образования России продлило полномочия Ольги Бахмет в должности Генерального директора КарНЦ РАН.

фото: © КарНЦ РАН

Ольга Бахмет будет исполняющей обязанности гендиректора Карельского научного центра РАН, уточнили в пресс-службе учреждения. Напомним, выборы в центре прошли три месяца назад — 17 июня. Проголосовал тогда 661 сотрудник. Большинство голосов (391) набрал директор института леса Александр Крышень. За Ольгу Бахмет проголосовало 252 человека, 17 голосов набрал заместитель генерального директора, доктор математических наук Юрий Заика. Документы по итогам выборов были направлены в Москву на согласование.

— Министерство науки и высшего образования РФ рассмотрело все материалы. Они включали в себя характеристики кандидатов, их планы развития центра, результаты голосования. По результатам ведомство приняло решение о продлении полномочий Ольги Бахмет в качестве исполняющего обязанности генерального директора центра. Кандидатура Александра Крышеня, получившая по результатам тайного голосования работников Центра наибольшее количество голосов, не прошла положенные согласования и на этом основании не была одобрена. Кандидатура Юрия Заики также не была поддержана, так как он набрал на выборах наименьшее количество голосов из трех претендентов, — рассказали в КарНЦ РАН.

О решении министерства сегодня, 18 сентября, сообщила действующий и. о. генерального директора КарНЦ РАН Ольга Бахмет. Она уточнила, что выборы на должность руководителя центра многоступенчатые, кандидаты проходят многоуровневые проверки. На завершающем этапе проверка проходит по линии различных федеральных ведомств и служб. По результатам этого этапа кандидатуры Ольги Бахмет и Юрия Заики были согласованы, а Александра Крышеня — отклонена.

Кроме того, Александр Крышень лишился своего поста — директора института леса. Как рассказала Ольга Бахмет, он не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

— Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности Генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом Центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии, — заявила Ольга Бахмет.

Она отметила, что центр ждут преобразования. В новой программе развития будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании, заверила руководитель центра.

