Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

Министерство науки и высшего образования России продлило полномочия Ольги Бахмет в должности Генерального директора КарНЦ РАН.

Ольга Бахмет будет исполняющей обязанности гендиректора Карельского научного центра РАН, уточнили в пресс-службе учреждения. Напомним, выборы в центре прошли три месяца назад — 17 июня. Проголосовал тогда 661 сотрудник. Большинство голосов (391) набрал директор института леса Александр Крышень. За Ольгу Бахмет проголосовало 252 человека, 17 голосов набрал заместитель генерального директора, доктор математических наук Юрий Заика. Документы по итогам выборов были направлены в Москву на согласование.

— Министерство науки и высшего образования РФ рассмотрело все материалы. Они включали в себя характеристики кандидатов, их планы развития центра, результаты голосования. По результатам ведомство приняло решение о продлении полномочий Ольги Бахмет в качестве исполняющего обязанности генерального директора центра. Кандидатура Александра Крышеня, получившая по результатам тайного голосования работников Центра наибольшее количество голосов, не прошла положенные согласования и на этом основании не была одобрена. Кандидатура Юрия Заики также не была поддержана, так как он набрал на выборах наименьшее количество голосов из трех претендентов, — рассказали в КарНЦ РАН.

О решении министерства сегодня, 18 сентября, сообщила действующий и. о. генерального директора КарНЦ РАН Ольга Бахмет. Она уточнила, что выборы на должность руководителя центра многоступенчатые, кандидаты проходят многоуровневые проверки. На завершающем этапе проверка проходит по линии различных федеральных ведомств и служб. По результатам этого этапа кандидатуры Ольги Бахмет и Юрия Заики были согласованы, а Александра Крышеня — отклонена.

Кроме того, Александр Крышень лишился своего поста — директора института леса. Как рассказала Ольга Бахмет, он не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

— Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности Генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом Центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии, — заявила Ольга Бахмет.

Она отметила, что центр ждут преобразования. В новой программе развития будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании, заверила руководитель центра.