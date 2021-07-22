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Кандидаты в Госдуму: стартовые действия и заявления

Новости. Политика
08:30, 23 Июля 2021
фото: кадр из фильма "Десять негритят"

На минувшей неделе в республике обозначились все претенденты на госдумовский депутатский мандат по Карельскому избирательному округу.

Всего 10 человек от 10 политических партий. Выдвижение продолжается, но, скорее всего, новых соискателей мандата не появится. Мы рассмотрели стартовые заявления и действия кандидатов на прошедшей неделе.

Единая Россия – Валентина Пивненко

Бессменный депутат от Карелии уже более двадцати лет, конечно, и является фаворитом, и ведет себя как фаворит предвыборной кампании. Ездит по районам, решает проблемы избирателей. Усталость от неё есть, конечно. Но, с другой стороны, посмотрите, например, на Ангелу Меркель, которая у власти больше 20 лет, на американских сенаторов и конгрессменов наподобие Нэнси Пелосси, которую жители Калифорнии избирают в Конгресс с 1987 года. Примеров политического долголетия много. Главное ведь, не сколько лет человек избирается депутатом, а сколько полезного он сделал. Валентине Пивненко есть, что предъявить избирателям в качестве сделанного, в отличие от большинства остальных кандидатов. Они еще только выражают желание плодотворно поработать.

КПРФ – Евгений Ульянов

На прошедшей неделе лидер карельских коммунистов активно участвовал в теме лесных пожаров в Карелии – обратился к прокурору республики с требованием найти и покарать виновных. Что ж, действительно, беда с пожарами у нас в республике. И человеческий фактор, наверняка, наравне с погодными условиями отметился – все мы знаем, сколько было организационных проблем в первые дни тушения.

О заявлениях и действиях Эмилии Слабуновой (Яблоко), Александра Чаженгина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Анны Поздняковой (Партия Роста), Дениса Базанкова (РПСС), Виктора Степанова (Справедливая Росссия – За правду), Ивана Кадаяса (Родина), Владимира Кванина (Новые люди), Александра Паккуева (ЛДПР) в обзоре "10 негритят" читайте здесь.

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Комментарии

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АК
2021-07-23 11:44:04
У бабы Вали рабочий график - пара месяцев в году накануне выборов, с чего усталость то? Или просто вообще не привыкла работать?
Сказитель Мифов
2021-07-23 10:23:52
Одно голосование за увеличение пенсионного возраста перечеркивает все остальные малозначительные достижения действующего депутата. для меня решение в отношении нее очевидно.
наташка
2021-07-23 10:02:51
Большинством голосов трудящиеся выберут пивненко. Остальным останется визжать
Off
2021-07-23 10:05:21
наташка, мужик .снеси сначала ,незаконную пристройку ,потом будешь скулить . :)
Алина
2021-07-23 09:57:15
Не верю ни кому из них! Но что делать, ежели других всё одно не подпустят.....
Конечно , молодость лучше , чем старенькая бабулечка,но .....везде есть свои плюсы!
Самуил
2021-07-23 10:17:36
Алина, а у "едим россию" - сплошная плюсовщина!
Off
2021-07-23 09:49:13
Не забывайте .Баба Валя проголосовала за увеличение пенсионного возраста. Она не будет представлять интересы Карелии . Ей как прикажут так и будет голосовать .
Вася
2021-07-23 09:41:49
Одна партия,один глубинный народ,один Путин.
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