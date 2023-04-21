Кантелистка из Петрозаводска завоевала Гран-При на фестивале в Москве

Самобытный талант и музыкальные способности артистки «Кантеле» Анны Тютрюмовой высоко оценили на ежегодном Межрегиональном фестивале национальных инструментов «Волшебное дыхание музыки».

Мероприятие проходило 30 и 31 мая 2023 года в Московском доме национальностей, рассказали на сайте учреждения. Фестиваль 2023 года был посвящён струнным национальным инструментам.

В рамках фестиваля прошли выставка национальных струнных инструментов и мастер-классы. По итогам выступления участников, которых оценивало профессиональное жюри, определились победители: обладатель мероприятия, победители в трех возрастных группах, обладатель специального приза зрительских симпатий, победители в номинациях «Дуэты» и «Коллективы», обладатель специального приза от Московского дома национальностей.

Высшая награда Межрегионального фестиваля национальных инструментов «Волшебное дыхание музыки» 2023 года досталась петрозаводчанке Анне Тютрюмовой, которая победила в категории «Гран-При».

Анна — выпускница музыкального колледжа при Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, артистка оркестра национального ансамбля «Кантеле».

Напомним, в 2019 году юную петрозаводскую кантелистку Анну Тютрюмову заметило и высоко оценило жюри фестиваля «Хрустальные звездочки». Тогда Анна одержала победу в номинации «Исполнительское мастерство», став лучшей в своей возрастной категории, а памятную награду талантливой девушке вручил известный российский певец Олег Газманов.