«Капельница как мачта корабля»: больничный клоун рассказала о своей работе в Петрозаводске

Об особенностях волонтерского движения «Столица на Онего» разговаривала с больничным клоуном Ириной Воскресенской.

Ирина Воскресенская – больничный клоун с восьмилетним стажем. Пришла в больницу в качестве волонтера православного движения, просто потому, что жила рядом с детской республиканской больницей. Воскресенская по образованию педагог-психолог, арт-терапевт, специалист по сенсорной интеграции, руководитель некоммерческой организации «Клоунотерапия».

Кто такой больничный клоун, что такое «через край» и как этим делиться, как капельница может стать мачтой корабля, а простыня Северным полюсом - читайте в нашем материале.