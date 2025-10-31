РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Новости

В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

14:45

Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

14:27

Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

14:21

Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов

14:10

Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

13:52

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

13:37

Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

13:25

Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

13:15

Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

13:03

Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

12:47

Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии

12:32

В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

12:19

«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

12:02

Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

11:45

Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13

Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

20:42

«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

19:29

Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

18:56

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

18:38

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10
Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»
Сегодня 13:15 Природа
Поделиться

Капибара Бари, недавно поселившаяся в Карельском зоопарке, адаптировалась и принимает у себя гостей.

фото: © Карельский зоопарк

Как мы уже объявляли ранее, в «Карельском зоопарке» теперь живёт самый крупный грызун в мире — капибара, которую зовут Бари.

Зоопарк сообщает, что Бари прекрасно освоился в новом вольере и вовсю наслаждается жизнью.

— Больше всего он любит проводить время в собственном бассейне — с явным удовольствием плавает и барахтается в воде, Он с любопытством изучает окружение, с аппетитом пробует свежие овощи и с нетерпением ждёт гостей — ему очень хочется подружиться с посетителями зоопарка! , — сказано на официальном ресурсе зоопарка «В Контакте».

Напоминаем, что появление в Карелии уроженца Южной Америки, обитающего, по большей части, на берегах водоемов, стало значимым событием в коллекции зоопарка.

Обсудить (0) в ленту
Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас
Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту
14:45 Общество
Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия
14:27 Политика
Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии
14:21 Экономика
Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов
14:10 Общество
Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске
13:52 Дорожная хроника
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение