Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

Капибара Бари, недавно поселившаяся в Карельском зоопарке, адаптировалась и принимает у себя гостей.
Как мы уже объявляли ранее, в «Карельском зоопарке» теперь живёт самый крупный грызун в мире — капибара, которую зовут Бари.
Зоопарк сообщает, что Бари прекрасно освоился в новом вольере и вовсю наслаждается жизнью.
— Больше всего он любит проводить время в собственном бассейне — с явным удовольствием плавает и барахтается в воде, Он с любопытством изучает окружение, с аппетитом пробует свежие овощи и с нетерпением ждёт гостей — ему очень хочется подружиться с посетителями зоопарка! , — сказано на официальном ресурсе зоопарка «В Контакте».
Напоминаем, что появление в Карелии уроженца Южной Америки, обитающего, по большей части, на берегах водоемов, стало значимым событием в коллекции зоопарка.