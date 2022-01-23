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Капитально отремонтировать мост через реку Деревянка в Карелии никто не захотел

Новости. Экономика
10:20, 24 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Торги на проведение ремонтных работ признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Конкурсная комиссия Управления федеральной автодороги Санкт-Петербург-Мурманск признала несостоявшимся аукцион на капитальный ремонт моста через реку Деревянка в Карелии. Мост располагается на подъезде к Петрозаводску трассы Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок.  

Как говорится в протоколе комиссии, на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Капитально отремонтировать мост планировалось к осени 2023 года. Начальная стоимость контракта составлял почти 78 миллионов рублей.

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Комментарии

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David.
2022-01-24 12:44:07
Неправильно назвали! Надо было указать " транспортный кластер для преодоления водной преграды". Очередь из желающих выстроилась бы! :)
Экспeрд
2022-01-24 12:59:34
David., типа сострил, петросян местечковый. Тебе с леопольдиков в КВНе кривляться самый раз.
родитель
2022-01-24 11:11:53
Правильно сделали, что не подали заявки. И не подадут в будущем. Причина проста: власть хочет получить мост за 15 копеек. В Шуерецком компания построила мост и обанкротилась. В Нюхче построила мост и обанкротилась. В Петрозаводске построила мост на Кирова через Неглинку и обанкротилась... Да идите вы лесом со своими грошёвыми аукционами!
Изя
2022-01-24 10:56:40
Бабла не срубишь , люди сами проверят что и как )) :)
Гость
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