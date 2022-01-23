Капитально отремонтировать мост через реку Деревянка в Карелии никто не захотел

Торги на проведение ремонтных работ признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Конкурсная комиссия Управления федеральной автодороги Санкт-Петербург-Мурманск признала несостоявшимся аукцион на капитальный ремонт моста через реку Деревянка в Карелии. Мост располагается на подъезде к Петрозаводску трассы Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок.

Как говорится в протоколе комиссии, на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Капитально отремонтировать мост планировалось к осени 2023 года. Начальная стоимость контракта составлял почти 78 миллионов рублей.