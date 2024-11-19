Капитальный ремонт Лахденпохской школы под контролем: власти обратились в правоохранительные органы

Министр образования Карелии прокомментировал проблемный ремонт школы в Лахденпохье.

Роман Голубев, министр образования и спорта Карелии, прокомментировал капитальный ремонт Лахденпохской школы. «Держу капитальный ремонт в Лахденпохской школе на личном контроле», — подчеркнул он.

Напомним, что ремонт, начатый в этом году, сталкивается с серьезными проблемами. Несмотря на то, что работы должны быть завершены к августу 2025 года, подрядчик ООО «ССК» значительно отстает от графика.

Роман Голубев отметил, что ремонт фасада и кровли, запланированный на начало июня, начался с задержкой. Кроме того, наблюдается крайне низкая активность строителей на объекте. Так, с 21 октября по 15 ноября на стройплощадке работали всего два человека, а в выходные дни и вовсе никого.

Такое положение дел вызывает серьезные опасения, что ремонт не будет завершен в срок. В связи с этим, Министерство образования и спорта Карелии направило обращения в правоохранительные органы для выяснения причин сложившейся ситуации и принятия соответствующих мер.

Министр подчеркнул, что, несмотря на возникшие сложности, образовательный процесс в школе не прерывается. Занятия для учащихся организованы в здании начальной школы по адресу: ул. Заходского, д. 2, литер 1.