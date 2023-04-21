Капитальный ремонт во врачебной амбулатории поселка в Карелии завершат уже к концу лета

Отделение сестринского ухода амбулатории на западе Карелии отремонтируют до 15 августа.

Завершается капитальный ремонт в отделении сестринского ухода врачебной амбулатории поселка Хелюля, рассказал на своей странице Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил министр, отделение ремонтировали этапами. В 2021 году обновили часть помещений, добавили двухместные палаты повышенной комфортности с отдельным санузлом и приобрели кислородные концентраторы. Для лежачих больных появились дополнительные функциональные кровати.

Второй этап, стартовавший в этом году, завершится совсем скоро — 15 августа. Уже полностью заменили окна, двери, полы и перекрытия. Осталось доделать врачебные кабинеты, лестничные пролёты и коридор амбулатории.

«Пообщался с персоналом отделения сестринского ухода — очень доволен новыми преображением. Подразделение получило новое дыхание в своей работе», — отметил Михаил Охлопков.