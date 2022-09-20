Капитан дальнего плавания сделал территорию Пряжинской больницы в Карелии, как в Европе

Главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова рассказала о своих удивительных сотрудниках, которые по-настоящему влюблены в свое дело.

Въезжая на территорию Пряжинской больницы, оказываешься в большом саду, где, как в Европе, аккуратно подстрижены газоны, в тени деревьев стоят скамейки, на которых сидят отдыхающие, вдоль дорожек у поребрика нет скопившейся листвы — все выметено, вычищено, как будто кто-то прошелся с моющим пылесосом.

Ухоженная территория оставляет приятное впечатление, а тропинки тем временем ведут к трехэтажному зданию Пряжинской центральной районной больницы, которая включает в себя поликлинику и стационар. В ЦРБ работают отделения терапии, хирургии, реабилитации, также есть операционная и палата ИТАР.

Но это лишь часть Пряжинской больницы. По словам главврача Валентины Фатуловны, в ее ведении еще четыре амбулатории и 8 ФАПов. Есть парк из 16 автомобилей. В штате 252 человека, из которых 38 врачей и 89 среднего персонала.

В поликлинике, расположенной на первом этаже здания, чисто и тихо, работники регистратуры встречают посетителей у входа, дают консультации, на скамейках вдоль стен пациенты ждут своей очереди, чтобы попасть в кабинет к специалисту. Нет шума и суеты, внутри чувствуется какая-то деревенская неторопливость.

В большом кабинете главврача сидит маленькая женщина — это как раз и есть Рябова Валентина Фатуловна, которая приехала на работу в район из Петрозаводска, где ранее занимала должность руководителя городского травмпункта и вела прием как врач-травматолог.

На мои слова восхищения об ухоженной больничной территории она ответила, что создает всю эту красоту дворник — местный пенсионер, бывший капитан дальнего плавания.

«Пациенты говорят, залюбоваться можно, когда смотришь на его работу. Мы специально купили газонокосилку и снегоуборщик ему в помощь», — рассказала Валентина Фатуловна.

На дворнике-капитане чреда удивительных открытий о персонале Пряжинской ЦРБ не закончилась. Оказывается, есть здесь и врач-логопед, которая сама создает паззлы для лечения пациентов, медсестры рисуют картины, которыми украшены стены больницы, есть хирург, который проводит уникальные для районной больницы современные, в том числе лапароскопические операции.

Историю об удивительных врачах и самой Валентине Фатуловне читайте здесь