«Капитан» на последних секундах вырвал победу у «Динамо-Карелии»

Домашний матч завершился проигрышем «Динамо-Карелии».

На домашнем льду в Кондопоге «Динамо-Карелия» сегодня встретилась с хоккеистами Московской области — командой «Капитан». Обе команды почти потеряли шансы на выход в плей-ин (турнир на выбывание). «Капитан» располагается на седьмой строчке «Серебряного» дивизиона Запада, а «Динамо-Карелия» — на 10-й позиции в этом же дивизионе.

В начале встречи гости открыли счёт, но после видеопросмотра было принято решение отменить гол, так как шайба полностью не пересекла линию ворот. Затем ближе к концу периода команды обменялись голами. Сначала забил Анатолий Сошников в ворота хозяев, а спустя полминуты Фёдор Мамонов — в ворота гостей. В первой половине второго отрезка команды обменялись заброшенными шайбами — Александр Вдовцов («Капитан») и Савелий Корзик («Динамо-Карелия»).

На последних секундах матча гости поставили точку в игре (Всеволод Цевелев). 3:2 — счет в их пользу.

Второй матч команды проведут в Кондопоге 3 февраля.