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Капремонт 16-километрового участка трассы на севере Карелии выполнен на 20 процентов

Новости. Общество
17:40, 09 Февраля 2023
фото: Упрдор "Кола"

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Дорожники обещают завершить капитальный ремонт очередного отрезка трассы «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой к ноябрю.

По сообщению Упрдор «Кола», обновление участка с 76 по 92 км началось минувшим летом, но основные мероприятия по его модернизации запланированы на этот год. Дорожники усилят основание дороги, обустроят водоотвод, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной в 12 см. В границах поселка Тикша, через который пролегает трасса, будут обустроены тротуары, более 500 метров металлического пешеходного ограждения, две автобусные остановки с павильонами ожидания и двухкилометровая линия современной системы наружного освещения.

На всем протяжении участка предусмотрена установка дорожных знаков, нанесение износоустойчивой горизонтальной пластиковой разметки со светоотражающими элементами. Там, где это необходимо для обеспечения безопасности движения, смонтируют металлическое барьерное ограждение, установят сигнальные столбики. В соответствии с природоохранными нормами всю систему водоотведения оснастят локальными очистными сооружениями.

В Упрдор «Кола» напомнили, дорога А-137 протяженностью 232 км передана в федеральную собственность в 2019 году. Сразу же с момента смены собственника в рамках работ по содержанию дорожники устранили основные дефекты дорожного покрытия. Одновременно с этим по заказу ФКУ Упрдор «Кола» началась разработка проектной документации для выполнения поэтапного капитального ремонта. Капремонт первого, самого сложного участка трассы - с 0 по 25 км - завершен в 2022 году.

Ранее Минтранс Карелии назвал район-лидер по ремонту дорог в 2022 году.

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