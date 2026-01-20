Капремонт детского сада в Сортавале начнётся 1 марта

Глава Сортавальского округа пообещал родителям школьников лично контролировать ход ремонта от начала до конца

Глава Сортавальского округа и член регионального президиума политического совета Единой России Сергей Крупин сообщил о подготовке к капитальному ремонту корпуса детского сада в Сортавале на улице Победы, 12.

Работы стартуют 1 марта и будут включать ремонт как внутри, так и снаружи здания. Администрация уже провела встречу с потенциальным подрядчиком, чтобы оценить его возможности и готовность выполнить работы качественно и в срок.



«Работа по распределению детей, посещающих корпус, уже активно проводится. Две группы малышей перевели в другой корпус, остальные переедут в середине февраля», — сообщил Крупин.



Сергей Крупин также обратился к родителям с просьбой отнестись с пониманием к временным изменениям и пообещал лично контролировать ход ремонта от начала до конца.