Капремонт девяти школ планируют завершить в Карелии в 2026 году

Напомним , в начале января петрозаводская школа № 39 открыла свои двери для учащихся после завершения первой стадии капитального ремонта. Глава Карелии оценил качество выполненных работ.

— В «Петровском дворце» дети не только учатся, но и получают дополнительное образование, и это не одна тысяча мальчишек и девчонок. Ремонт начнём, безусловно с пищеблока, который находится не в самом хорошем состоянии, — добавил Парфенчиков.

Кроме того, в этом году в столице региона начнётся ремонт Центра образования и творчества «Петровский дворец». По словам губернатора, это будет «самый сложный объект за всю историю реализации программы капремонта образовательных учреждений».

— Мы планируем завершить ремонт в петрозаводских школах № 12, 29, 35 и 43, в школе № 3 Беломорска и в школе посёлка Кубово Пудожского района, а также приступим к ремонту ещё восьми школ и трёх детских садов: № 91, № 34, № 15 (корпус с группами младшего возраста на ул. Нойбранденбургской в Петрозаводске), — написал он.

