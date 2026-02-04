Капремонт, финансирование, «дорожная карта»: что поручил Андрей Сергеев по соцобъектам Медвежьегорска

В ходе совместной рабочей поездки с депутатом Государственной думы Валентиной Пивненко в Медвежьегорский округ Премьер‑министр Правительства Карелии Андрей Сергеев осмотрел ключевые социальные объекты и дал ряд поручений по их развитию.
Так, в корпусе для младших классов школы им. А. Фанягина, где недавно завершился капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» (были обновлены спортзал и столовая), осталось благоустроить пришкольную территорию. Андрей Сергеев поручил местной администрации совместно с региональными Минобром и Минфином проработать вопрос выделения дополнительного финансирования — проектно‑сметная документация уже готова.
Особое внимание Премьер‑министр уделил горнолыжному комплексу при детской спортивной школе.— Комплекс должен стать точкой роста для всего округа, — подчеркнул он. — Трасса пользуется большой популярностью у детей и местных жителей, гостей округа, но требует расширения.
Андрей Сергеев пообещал содействие в выделении дополнительной земли через Министерство имущественных и земельных отношений и призвал муниципалитет разработать «дорожную карту» развития объекта.
Не остался без внимания и стадион им. К. Маркса, который активно используется жителями и востребован для проведения соревнований. Премьер‑министр потребовал от муниципалитета подготовить проектно‑сметную документацию для реконструкции — после её актуализации будет решаться вопрос о финансировании.
Кроме того, Сергеев затронул тему комбинированного детского сада, который посещают 350 детей. Для ремонта корпуса № 1 уже подготовлена проектно‑сметная документация, и Премьер‑министр поручил включить объект в программу капремонта на 2027 год, поставив задачу перед Минобром контролировать этот процесс.
В завершение Валентина Пивненко отметила, что федеральные программы капремонта учреждений образования продолжают действовать, однако их реализация во многом зависит от активности муниципалитетов — без качественной проектно‑сметной документации продвижение проектов невозможно.