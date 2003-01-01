Капремонт карельских школ обсудили в эфире «ЦУР объясняет»

На эти цели ежегодно выделяются федеральные и региональные средства

Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник рассказала об итогах и планах по капремонту образовательных учреждений в Карелии в эфире «ЦУР объясняет».

«Республика Карелия активно включилась в федеральную программу по модернизации школьных систем образования. С 2022 года 34 здания школ капитально отремонтированы и оснащены современным образовательным оборудованием. Общий объем субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета составил 4,5 млрд рублей», ― рассказала Лариса Подсадник.

Одними из школ, которые открылись 1 сентября после капремонта, стали школа № 3 в Петрозаводске и школа в Ляскеля. В эфире приняли участие директора Ляскельской школы и Петрозаводской школы № 3. Наталья Малиновская и Ольга Мурзина рассказали о том, как преобразились их школы после капитального ремонта.

«Школа была на ремонте три года, и мы можем сказать, что сейчас это практически новая школа — яркая, красивая, светлая и современная. На капитальный ремонт в полном объеме были выделены денежные средства — в общей сложности 505 млн рублей, из которых лишь 125 млн из федерального бюджета. Средства пошли на укрепление фундамента, стяжку капитальных стен, замену всех коммуникаций и установку систем безопасности, которые должны быть в современной школе, ― сказала директор школы № 3 г. Петрозаводска Ольга Мурзина.

В 2025 году на капитальный ремонт зданий образовательных организаций предусмотрено 1,5 млн рублей, в том числе 1,3 млн на капремонт 14 зданий школ (6 объектов с двухлетним циклом реализации мероприятий в 2024–2025 годах и 8 объектов с однолетним циклом реализации мероприятий в 2025 году). Среди них петрозаводские школы № 12, № 29, № 35, № 43, № 7, Лахденпохская, Кончезерская, Беломорская школа № 3 и другие. Также выделены средства на капитальный ремонт двух детских садов и двух колледжей.

На 2026–2027 годы Минпросвещения России отобраны 20 зданий школ республики на сумму 2,3 млрд рублей, в которых проведут капремонт (3 объекта с однолетним циклом реализации в 2026 году, 5 объектов с двухлетним циклом в 2026–2027 годах и 12 объектов однолетнего цикла в 2027 году).

«Будут отремонтированы Подужемская и Муезерская школы, Сортавальская школа № 6 и другие. Кроме того, в 2026 году в рамках регионального проекта „Поддержка семьи“, входящего в нацпроект „Семья“, будет проведен капитальный ремонт еще пяти детских садов», ― рассказала Лариса Подсадник.

Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник также отметила, что 139 зданий общеобразовательных организаций республики нуждаются в капремонте. За счет бюджета Республики Карелия разработана ПСД на 41 здание школ, которые пока не попали в отбор Минпросвещения. Это Калевальская, Юшкозерская, Рабочеостровская школы, Костомукшская школа № 1 им. Я. В. Ругоева, Пяозерская, Воломская, Ильинская, Мегрегская и другие школы.

В конце эфира Лариса Подсадник ответила на вопросы жителей Карелии, поступившие под анонсом трансляции. Посмотреть эфир можно здесь.