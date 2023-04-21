Капремонт многострадальной школы №3 начался в Петрозаводске (ФОТО)

В закрытой из-за аварийного состояния школе №3 на Ключевой начали капитальный ремонт, сообщил глава Петрозаводска.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский, в школе № 3 стартовал первый этап капитального ремонта.



«С учетом непростого климата первым делом решили привести в порядок кровлю. Благодаря региональной субсидии на социально-экономическое развитие, заключили контракт с компанией «Атриум+». Капремонт кровли обойдется почти в 30 миллионов рублей. Подготовительные работы уже начались», - написал Любарский.



По его словам, работы доверили фирме с большим строительным опытом.





«Атриум+» – проверенный субподрядчик крупных карельских застройщиков, участвовал в строительстве жилых комплексов, производственных зданий. Один из последних объектов – бюро судебно-медицинской экспертизы на Высотном проезде. Сейчас специалисты «Атриум+» строят цех по производству рыбных кормов в Березовке. У компании есть своя техника, оборудование, инструменты, а главное – опытный персонал», - отметил в соцсети градоначальник.



Проект, который разработала «ТВК-инжиниринг», предусматривает капитальный ремонт здания с усилением несущих конструкций, полную замену инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории. Цена всего ремонта - 457 млн рублей.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что третью школу закрыли из-за трещин в стенах.