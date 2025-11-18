Капремонт петрозаводской школы № 43 завершён на 98%

Глава карельской столицы Инна Колыхматова оценила степень готовности общестроительных работ, проводимых в стенах учреждения.

Готовность общестроительных работ, проводимых в здании школы № 43 на улице Попова, 8 в Петрозаводске, составляет 98%, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Замена всех инженерных сетей — отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации — завершится в ближайшее время, — рассказала она.

Школа была построена в 1989 году — с тех пор, по словам мэра, там ни разу не проводился масштабный ремонт.

— В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Петрозаводске также продолжаются капитальные ремонты в школах № 12, 29, 35, 39 и в детском саду № 89, — добавила Инна Колыхматова.

Напомним, 5 ноября возобновила работу полностью отремонтированная школа № 7, расположенная в районе Соломенное.