Капремонт разбитой дороги Карелии, переданной в федеральную собственность, начнется в июле

Компания «ВАД» приступит к ремонту первых 25 километров от трассы «Кола» на Костомукшу эти летом.

О начале капремонта одного из самых проблемных участков дороги А-137, первых 25 километров от трассы «Кола» на Костомукшу, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Проектная документация готова, конкурс по выбору подрядчика проведен — им стала хорошо всем известная компания „ВАД“. Планируется, что госконтракт на выполнение работ будет подписан уже в первой половине июля. Сейчас документы находятся на согласовании в ФАС России», — пишет глава региона.

По словам Парфенчикова, строителям предстоит не только капитально отремонтировать саму дорогу — усилить ее основание, восстановить водоотводы, уложить новое асфальтобетонное покрытие, но и заменить дорожные знаки, ограждения. Стоимость работ составит 2,8 млрд рублей.

Глава Карелии напомнил, в 2019 году дорога «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой передана в федеральную собственность. По информации Упрдор «Кола», привести ее в нормативное состояние планируется до 2025 года.

Ранее сообщалось, реконструкцию двух «дачных» автодорог под Петрозаводском обещают завершить досрочно.