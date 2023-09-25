Капремонт школы завершается в одном из карельских городов

Глава Администрации Кондопожского района рассказал о том, когда дети снова начнут учиться в школе №1

В Кондопоге идет капитальный ремонт здания школы №1. Глава Администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин рассказал, когда планируется завершение ремонта. Срок сдачи школы сдвинулся, так как подрядчик выполняет непредвиденные работы, выявленные в ходе демонтажа.

«Поговорили с родительским сообществом, с Правительством и приняли решение не запускать школу 1 сентября, а доделать все работы и уже со второй четверти начать процесс обучения в отремонтированном здании. Сейчас контракт продлен до 1 ноября, но подрядчик обещает сдать школу уже в середине октября», - рассказал Дмитрий Зацепин.

Также Правительством Республики Карелия были выделены денежные средства на косметический ремонт школы №7. Основной подрядчик, которого определили в ходе процедуры аукциона, оказался недобросовестным, поэтому пришлось отложить начало учебного процесса в здании школы №7 до середины сентября.

«Ни один подрядчик, который работал в седьмой школе, денежных средств авансом не получал. В настоящее время с подрядчиком ведется претензионная работа. В рамках предъявленных претензий подрядчик устраняет недочеты», - сказал Глава Администрации Кондопожского района.

Также в прямом эфире «ЦУР объясняет»Дмитрий Зацепин ответил на вопросы о капитальном ремонте школ, расселении аварийного жилья и содержании детских площадок в городе. Полностью эфир можно посмотреть в паблике Центра управления регионом Карелии.