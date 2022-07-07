Капсулу с землей Брестской крепости привезли в Петрозаводск

Капсулу с землей Брестской крепости передали в Центре воинской славы Петрозаводска, сообщил глава города Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что сегодня, 8 июля, в Центре воинской славы Петрозаводска появился ценный экспонат — капсула с землей Брестской крепости. В музей ее передали участники автопробега, который организовал «Брестский фонд помощи ветеранам войн».

Как отметил мэр Петрозаводска, священная земля взята на местах ожесточенных боев и бессмертных подвигов, совершенных защитниками крепости в июне–июле 1941 года в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

«Побратимским связям Петрозаводска и Бреста уже 20 лет, — отметил Любарский. — Это серьёзный срок. Наши города современные, развивающиеся. У нас много общего в истории: пушки Александровского завода еще в 19 веке нашли свое место у ворот Брестской крепости. Дружба, которая связывает наши города, — это залог совместного развития, и самое главное — залог мира, который всем нам нужно беречь».