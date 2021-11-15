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Капсулу времени заложили в стену школы в Петрозаводске

Новости. Общество
13:06, 26 Декабря 2021
фото: кадр из репортажа телекомпании "Сампо ТВ 360"

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В честь 60-летнего юбилея в стену школы №36 в Петрозаводске заложили капсулу времени с посланиями учеников, сообщили в администрации города.

Как сообщили в мэрии, средняя школа № 36 Петрозаводска отметила свое 60-летие.

В честь юбилея в стене здания образовательной организации учащиеся и педагоги заложили капсулу с обращением к потомкам.
«Мы подготовили эту капсулу времени, в ней хранятся письма учеников. Теперь послания учеников прочитать можно будет только через 40 лет. Капсула будет храниться в нише стены здания», - сказала директор школы Елена Вайник.

Памятное событие стало частью торжеств, посвященных 60-летию школы. Подробный репортаж смотрите на «Сампо ТВ-360».

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