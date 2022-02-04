Карантин для контактных с больными COVID-19 отменяется

В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19.

Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет «РИА Новости».

«Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина и для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2022 года. При этом так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется», — говорится в сообщении.