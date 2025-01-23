Карантин по чуме плотоядных отменили в Петрозаводске

Соответствующее распоряжение выдало Министерство сельского и рыбного хозяйства.
Карантин по чуме плотоядных животных отменили на территории Петрозаводска. Об этом сообщили в паблике .
Соответствующе распоряжение выдано Министерством сельского и рыбного хозяйства от 20 января 2025 № 4.
Ранее в карельской столице ввели карантин после того, как в одном из районов у собаки обнаружили чумку.
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