Карантин по коронавирусу отменен в двух школах Петрозаводска

Учащиеся двух школ Петрозаводска, которые ранее находились на дистанционном обучении из-за коронавируса и ОРВИ, сегодня приступили к учебе в обычном режием.

Об этом сообщила на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

«На сегодняшний день на дистанционном обучении находится две школы — это школы № 3 и № 43. Сегодня к учебе в обычном режиме приступили, бывшие ранее на карантине, школы № 9 и№ 27. В остальных образовательных организациях не учатся лишь отдельные классы», — сказала Сильченко.