Карантин по трихинеллезу ввели в двух районах Карелии

Запрещена охота на медведей и кабанов.

Республиканский центр ветеринарии рассказал о введении карантина по трихинеллезу на территории Лоухского района и Беломорского округа.



«В эпизоотическом очаге запрещается охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, обеспечивается отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев», — сообщили в центре.



Во всем мире трихинеллез распространен в природе среди хищников и всеядных млекопитающих. К заболеванию восприимчивы всеядные животные, в том числе свиньи, плотоядные, лошади, грызуны, кабаны, медведи. Трихинеллезом болеет и человек.

«В природе циркуляция заболевания поддерживается за счет хищничества. Личинки паразита обитают в мышцах животных, обладают высокой устойчивостью, переносят длительное охлаждение, прогревание, соление и копчение мяса», — говорится в сообщении.



Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса, которое может быть в разных видах: вареное, жареное, сырой фарш, шашлык, окорок, сало, колбаса, особенно сырокопченая, вареная и даже ливерная.

Ранее «Столица на Онего» рассказала, что медвежонок выпрашивает еду на трассе в Карелии как раз в Беломорском округе.