Карантинная зона установлена вдоль российско-финляндской границы на территории Карелии

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

«На территории Республики Карелия на суше вдоль государственной границы Российской Федерации с Финляндской Республикой установлена карантинная полоса шириной 500 метров от линии государственной границы Российской Федерации. Ограждением карантинной полосы является рубеж инженерно-технических сооружений в пределах имеющейся ширины», — пояснили в министерстве. Что запрещено делать в этой зоне, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».