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Карантинная зона установлена вдоль российско-финляндской границы на территории Карелии

Новости. Общество
14:07, 07 Июля 2021
фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

«На территории Республики Карелия на суше вдоль государственной границы Российской Федерации с Финляндской Республикой установлена карантинная полоса шириной 500 метров от линии государственной границы Российской Федерации. Ограждением карантинной полосы является рубеж инженерно-технических сооружений в пределах имеющейся ширины», — пояснили в министерстве.

Что запрещено делать в этой зоне, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
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