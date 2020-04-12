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"Карантинный" запрет на работу предприятий нельзя отменять по ОКВЭД: разъяснения Минэка Карелии

Новости. Экономика
12:08, 13 Апреля 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели в Карелии получают разрешения на работу в период карантинных мероприятий не по видам экономической деятельности, а по индивидуальным заявкам.

Почему установлен такой порядок, объяснил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. На заседании комитета по экономической политике парламента Карелии он ответил на вопрос депутата Леонида Лиминчука, почему нельзя выдавать разрешения всем предприятиям, подпадающим под определенные коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По словам Ермолаева, каждый хозяйствующий субъект указывает в ОКВЭД не только основной, но и дополнительные виды деятельности. Основной вид может быть разрешен, а дополнительный – находиться под запретом в период проведения карантинных мероприятий.

Что может произойти, если не проводить такой "отсев", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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