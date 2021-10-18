Каратистка из Карелии стала лучшей на всероссийских соревнованиях

Виктория Вовк завоевала золото в категории СЗ ката соло и серебро в категории СЗ ката соло с предметом, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Стерлитамаке завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ и Кубок Евразии. Карелию представили семь спортсменов, трое из которых оказались в шаге от пьедестала почета и заняли 4 место.

Карельская спортсменка Виктория Вовк стала сильнейшей в категории СЗ ката соло, а также впервые выступила в СЗ ката соло с предметом. В этой категории Виктория завоевала серебро, оказавшись сильнее многих известных и отлично подготовленных спортсменов.

На пьедестал почета также поднялась Диана Радченко: она стала третьей в категории СЗ ката соло.

Ранее футболисты из Карелии стали бронзовыми призерами Юношеской футбольной лиги.