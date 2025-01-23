Каратистка из Карелии возглавила пьедестал крупных всероссийских соревнований

Карельская спортсменка заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Курская Дуга».

О победе нашей землячки рассказали в сети.

Спортсменка карельского отделения Федерации всестилевого каратэ России Алёна Никифорова заняла первое место в категории «Полный контакт» среди женщин на крупных всероссийских соревнованиях «Курская Дуга».

Турнир проходит в Воронеже и является первым официальным стартом Федерации всестилевого каратэ России в новом году.

В паблике поздравили Алену и тренера Сергея Дубина с отличным результатом, пожелав Алене новых побед.