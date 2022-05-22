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Каратисты из Карелии отлично выступили на Кубке России, подтвердив свое место в сборной страны

Новости. Спорт
17:20, 23 Мая 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Сборная Карелии по всестилевому каратэ завоевала несколько медалей на Кубке России.

Отличные результаты показала на проходившем в Московской области с 20 по 23 мая Кубке России сборная Карелии по всестилевому каратэ. Об этом рассказали в Минспорта республики.

Виктория Вовк в одиночном, Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев в групповом соревнованиях завоевали золотые медали. Второй в своей категории стала Людмила Мартынович. «Бронзу» завоевал Григорий Романенко. Иван Сторожев вышел в финал, где занял 4 место.

Кроме того, на соревнованиях присутствовали карельские спортивные судьи — Максим Столбовой, Сергей Дубин Эраст Закиров и Марат Давидян.

Все карельские спортсмены являются участниками сборной России, и успешными выступлениями они подтвердили свое место в сборной на 2023 год.

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