Каратисты из Карелии отлично выступили на Кубке России, подтвердив свое место в сборной страны

Сборная Карелии по всестилевому каратэ завоевала несколько медалей на Кубке России.

Отличные результаты показала на проходившем в Московской области с 20 по 23 мая Кубке России сборная Карелии по всестилевому каратэ. Об этом рассказали в Минспорта республики.

Виктория Вовк в одиночном, Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев в групповом соревнованиях завоевали золотые медали. Второй в своей категории стала Людмила Мартынович. «Бронзу» завоевал Григорий Романенко. Иван Сторожев вышел в финал, где занял 4 место.

Кроме того, на соревнованиях присутствовали карельские спортивные судьи — Максим Столбовой, Сергей Дубин Эраст Закиров и Марат Давидян.

Все карельские спортсмены являются участниками сборной России, и успешными выступлениями они подтвердили свое место в сборной на 2023 год.