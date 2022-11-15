Каратисты из Карелии завоевали серебро на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Воспитанники СШОР №5 представили Карелию на чемпионате и первенстве СЗФО.

В Великом Новгороде состоялись чемпионат и первенство Северо-Запада России по киокусинкай каратэ. По итогам турнира команда Карелии заняла второе место. Ее представляли воспитанники отделения киокусинкай петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва №5.



Серебряные медали завоевали Ксения Богданова и Арман Нахатакян, бронзовые – Роман Шмаков и Михаил Сизьмин. й



Петрозаводских спортсменов готовила команда тренеров: Инна Шишкина, Денис Шишкин, Анатолий Кукшиев, Ирина Кукшиева.