Каратисты из Петрозаводска завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на крупных турнирах

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска успешно выступили сразу на двух крупных соревнованиях в Москве.

Об этом сообщили в администрации карельской столицы.



Первый турнир, посвященный Дню Победы, проходил 16 апреля в Зеленограде.

Среди юношей в весе до 64 кг Иван Кораблев из Петрозаводска завоевал бронзовую медаль.



А 17 апреля в Москве состоялся региональный турнир по киокусинкай карате с участием около 200 спортсменов из Москвы и Московской области, Тамбова, Архангельска, Петрозаводска и других городов.



В дисциплине «кекусин-ката-группа» награды получили:

1 место (16-17 лет) — Тимофей Петров, Андрей Блинов, София Иванова;

2 место (12-13 лет) — Екатерина Миронова, Мария Кольцова, Леон Семидоцкий; (10-11 лет) — Михаил Сизьмин, Максим Герчин, Артём Богданов.



Среди сильнейших в дисциплине «кекусин-ката»:

1 место (16-17 лет) — Тимофей Петров, София Иванова; (8-9 лет) — Елисей Холодов;

2 место (16-17 лет) — Андрей Блинов, (12-13 лет) — Екатерина Миронова; (10-11 лет) — Михаил Сизьмин;

3 место (12-13 лет) — Мария Кольцова.