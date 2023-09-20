Каратисты Карелии привезли 18 медалей со всероссийских соревнований под Анапой

В Краснодарском крае завершились всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России по всестилевому карате.

Во вторник, 19 сентября, в поселке Витязево завершились всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России среди мужчин и женщин по всестилевому карате.



Серебряные медали в категории «СЗ ката-группа смешанная 14-15 лет» завоевали Артем Енин, Анастасия Полоселова, Дмитрий Клементьев.



Первое место в «СЗ ката-группа»: Асилбек Маматкулов, Диана Радченко, Полина Мельничук.



В категории «СЗ ката соло 12-13 лет» чемпионкой стала Таис-Магдалена Родион.



Первое место в «СЗ ката соло» у Асилбека Маматкулова.

Диана Радченко завоевала серебро в «СЗ ката соло», у

Станислава Мишкевича — третье место.



В категории «ОК ката-группа юноши 14-15 лет» чемпионами стали Алексей Гришичев, Александр Письмеров, Кирилл Тихонов. Серебро также завоевал Александр Письмеров.



По итогам чемпионата России:



В «ОК ката-группа среди мужчин» серебряные медали завоевали: Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев.



В категории «СЗ ката соло среди женщин» бронза у Людмилы Мартынович.



Всего на соревнования приехали 1 782 спортсмена из 53 регионов страны.



Готовили чемпионов и призеров соревнований:



Дубинин Сергей, Мальцев Феликс, Павлов Леонид, Савельев Алексей, Вовк Виктория, Олейник Александра, Столбовой Максим и Ляпаев Игорь.



Далее в планах у кандидатов в сборную России участие в спортивных сборах в поселке Супсех (Краснодарский край)и городе Алексин (Тульская область) и далее — в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Орле.



Об этом рассказали в Минобразования и спорта Карелии.