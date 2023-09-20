Каратисты Карелии привезли 18 медалей со всероссийских соревнований под Анапой

В Краснодарском крае завершились всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России по всестилевому карате.
Во вторник, 19 сентября, в поселке Витязево завершились всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России среди мужчин и женщин по всестилевому карате.
Серебряные медали в категории «СЗ ката-группа смешанная 14-15 лет» завоевали Артем Енин, Анастасия Полоселова, Дмитрий Клементьев.
Первое место в «СЗ ката-группа»: Асилбек Маматкулов, Диана Радченко, Полина Мельничук.
В категории «СЗ ката соло 12-13 лет» чемпионкой стала Таис-Магдалена Родион.
Первое место в «СЗ ката соло» у Асилбека Маматкулова.
Диана Радченко завоевала серебро в «СЗ ката соло», у
Станислава Мишкевича — третье место.
В категории «ОК ката-группа юноши 14-15 лет» чемпионами стали Алексей Гришичев, Александр Письмеров, Кирилл Тихонов. Серебро также завоевал Александр Письмеров.
По итогам чемпионата России:
В «ОК ката-группа среди мужчин» серебряные медали завоевали: Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев.
В категории «СЗ ката соло среди женщин» бронза у Людмилы Мартынович.
Всего на соревнования приехали 1 782 спортсмена из 53 регионов страны.
Готовили чемпионов и призеров соревнований:
Дубинин Сергей, Мальцев Феликс, Павлов Леонид, Савельев Алексей, Вовк Виктория, Олейник Александра, Столбовой Максим и Ляпаев Игорь.
Далее в планах у кандидатов в сборную России участие в спортивных сборах в поселке Супсех (Краснодарский край)и городе Алексин (Тульская область) и далее — в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Орле.
Об этом рассказали в Минобразования и спорта Карелии.
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