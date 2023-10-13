Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха

Интенсивная работа без должного отдыха может стать причиной тромбозов.

Интенсивная работа без отдыха может привести к загустению крови. Об этом со ссылкой на Telegram-канал медицинского эксперта, кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Кореневич рассказали в издании pravda.ru.



Как отметили в источнике, часто случаи внезапной смерти, в свою очередь, бывают связаны с отрывом тромба из-за густой консистенции крови.

Не циркулируя по сосудам свободно, кровь может создать лишнюю нагрузку на сердце и вызвать нарушения в работе организма. В результате увеличивается риск развития варикозного расширения вен, тромбофлебита, стенокардии и инфаркта.

По словам специалиста, даже те, кто не употребляет алкоголь и не курит, могут оказаться под угрозой.

Для предотвращения тромбозов важно снизить риски: нужно поддерживать активный образ жизни и придерживаться здорового питания. Кроме того, важно избегать чрезмерных стрессов и давать организму достаточный отдых.

«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем — это самый быстрый путь к тромбозам», — предупредила врач.