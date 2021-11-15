Кардиологи в Карелии вышли на новый уровень современного лечения аритмий

В Республиканской больнице больным со сложными нарушениями ритма сердца оказывают высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь.

Все больше жителей Карелии страдают аритмией. Из 1000 операций, которые проводят за год в кардиологическом отделении Республиканской больницы, около 270 приходится на нарушения сердечного ритма. Но в уходящем году карельские медики сделали еще один шаг в развитии аритмологии: больным со сложными нарушениями ритма стали делать миниинвазивные операции радиочастотной абляции (РЧА). Так, 50 пациентов смогли пройти такое лечение в Республиканской больнице, а не ждать своей очереди, чтобы отправиться на операцию в кардиологические центры Санкт-Петербурга и Москвы.

«Мы, наверное, были единственным регионом на Северо-западе, где не выполнялись операции радиочастотной абляции. Теперь мы вышли на уровень современного лечения аритмий. Это стало возможным благодаря правительственной программе „Развитие высокотехнологичной помощи населению Республики Карелия при нарушениях сердечного ритма и проводимости“. Региональные правительство и министерство здравоохранения помогли нам создать современную материально-техническую базу. В рамках программы постепенно закупали дорогостоящее оборудование. Сначала приобрели рентген-установку экспертного класса. Потом мы получили электрофизиологическую установку, генератор ВЧ волн, навигационное оборудование, позволяющие выполнять сложные операции. Сегодня наша операционная оснащена по последнему слову техники», — поделился заведующий кардиохирургического отделения Республиканской больницы Владимир Тюкачев.

Подробнее читайте в материале «В ритме сердца».