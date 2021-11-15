890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии 1
Сегодня 07:15
Жесткое лобовое столкновение произошло утром в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:15
Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис: «Берите лопаты и приходите на дебаты» 47
Сегодня 09:10
Соцсети: в Петрозаводске на помойку выкинули мешок с живыми кошкой и котом (ФОТО и ВИДЕО) 6
Сегодня 14:44

Кардиологи в Карелии вышли на новый уровень современного лечения аритмий

Новости. Общество
18:59, 24 Декабря 2021
фото: © Республиканская больница

Новости партнеров

В Республиканской больнице больным со сложными нарушениями ритма сердца оказывают высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь.

Все больше жителей Карелии страдают аритмией. Из 1000 операций, которые проводят за год в кардиологическом отделении Республиканской больницы, около 270 приходится на нарушения сердечного ритма. Но в уходящем году карельские медики сделали еще один шаг в развитии аритмологии: больным со сложными нарушениями ритма стали делать миниинвазивные операции радиочастотной абляции (РЧА). Так, 50 пациентов смогли пройти такое лечение в Республиканской больнице, а не ждать своей очереди, чтобы отправиться на операцию в кардиологические центры Санкт-Петербурга и Москвы.

«Мы, наверное, были единственным регионом на Северо-западе, где не выполнялись операции радиочастотной абляции. Теперь мы вышли на уровень современного лечения аритмий. Это стало возможным благодаря правительственной программе „Развитие высокотехнологичной помощи населению Республики Карелия при нарушениях сердечного ритма и проводимости“. Региональные правительство и министерство здравоохранения помогли нам создать современную материально-техническую базу. В рамках программы постепенно закупали дорогостоящее оборудование. Сначала приобрели рентген-установку экспертного класса. Потом мы получили электрофизиологическую установку, генератор ВЧ волн, навигационное оборудование, позволяющие выполнять сложные операции. Сегодня наша операционная оснащена по последнему слову техники», — поделился заведующий кардиохирургического отделения Республиканской больницы Владимир Тюкачев.

Подробнее читайте в материале «В ритме сердца».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-24 19:07:19
Не верю в искренность. Теперь у них бабло на первом месте. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»