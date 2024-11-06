Карелавтотранс: меняются рейсы автобусов Заозерского направления

Изменения начались с 6 ноября.

В связи с началом осуществления перевозок по городскому маршруту № 28 вносятся изменения в порядок следования рейсов Заозерского направления, пишет госпаблик ГУП РК "Карелавтотранс".



С 6 ноября 2024 года рейсы маршрута № 101А "Петрозаводск - Лехнаволок через ул. Рабочая" в 20:30 и 21:10 будут осуществляться по маршруту № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок" без заезда на ул. Рабочая.