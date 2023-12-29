«Карелавтотранс» отменил несколько рейсов в связи с сильными морозами

Все пассажиры, которые приобрели билеты, могут сдать их по месту приобретения с возвратом 100% стоимости билетов.

Как сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс», в связи с установившимися погодными условиями и с учетом предупреждений о сильных морозах и температуре окружающего воздуха до — 40 и ниже, поступающих от МЧС, отменяются рейсы по следующим маршрутам:

— № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу» с отправлением из г. Петрозаводска 04.01.2024 в 11.00 и 21.30 (отправление из г. Костомукша 04.01.2024 в 22.00 и 05.012024 в 12.00); — № 525 «Петрозаводск — Пудож» с отправлением из г. Петрозаводска 04.01.2024 в 15.30 и 22.00 (отправление из г. Пудож 04.01.2024 в 23.30 и 05.01.2024 в 07.30).

В источнике отметили, что все пассажиры, которые приобрели билеты на данные рейсы, могут сдать их по месту приобретения с возвратом 100% стоимости билетов.

ГУП РК «Карелавтотранс» приносит извинения за доставленные неудобства.