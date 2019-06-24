Подписаться
Новости. Экономика
09:55, 24 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

"Карелэнергоресурсу" грозит банкротство

Загрузка...

Арбитражный суд Карелии приступил к рассмотрению дела о несостоятельности дочерней фирмы Корпорации развития республики.

С иском о признании ООО "Карелэнергоресурс" банкротом в арбитраж обратилась компания "Питэр пит", которой дочерняя фирма "Корпорации развития Республики Карелия" задолжала за тепло десятки миллионов рублей. Как сообщил на судебном заседании представитель истца Андрей Ефимов, в первом квартале прошлого года ООО "Питэр пит" отпустила ООО "Карелэнергоресурс" тепловой энергии на сумму около 44,6 миллиона рублей, однако "дочка" Корпорации развития Карелии оплатила эту услугу только частично. Это послужило основанием для того, чтобы компания "Питэр пит" направила иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности с ООО "Карелэнергоресурс". В августе 2018 года областной арбитраж принял решение удовлетворить этот иск полностью и взыскать с "Карелэнергоресурса" более 27 миллионов.

"Решение суда вступило в законную силу, было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями. Но до настоящего времени указанная задолженность не погашена", – пояснил суду Андрей Ефимов.

Собственно, это и стало поводом для того, чтобы теплоснабжающая организация из карельского города Суоярви инициировала дело о банкротстве в отношении "дочки" Корпорации развития Карелии. Но представитель ООО "Карелэнергоресурс" Екатериной Вилаевой с предъявленным иском не согласилась. 

По ее словам, ответчик погасил задолженность, которую он должен был выплатить ООО "Питэр пит". В качестве доказательства своего утверждения Екатерина Вилаева продемонстрировала суду копии платежных поручений и заметила также, что ООО "Карелэнергоресурс" направил ООО "Питэр пит" письмо об уточнении назначения этих платежей.

"Мы полагаем, что отсутствуют признаки, которые бы позволяли возбудить дело о банкротстве", – заявила Екатерина Вилаева.

Рассмотрение дела отложено до августа. Читайте подробнее в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-06-24 11:53:59
Судя по тому, что часть районов по теплоснабжению перейдёт ГУП "КареКоммунЭнерго", а также этому предприятию выделяют деньги в размере 300 млн.рублей на подготовку к отопительному сезону, "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" решили хоронить, но медленно. Скорее всего оно ещё продержится в усечённом виде в течение следующего отопительного сезона. Правительство республики возвращается к старой схеме, когда отоплением в районах занимались ТСО . При данной схеме отопительные сезоны проходили сложно , так как ТСО не вкладывались в капитальный ремонт теплосетей и котельных, а выжимали последние ресурсы из изношенной теплоинфраструктуры. Происходит откат назад и зачем непонятно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
17.06.2019, 15:23
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!"
17.06.2019, 14:14
Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

Аналитика

Сегодня 09:12
Обществоведение
"Всем угрожали, что пойдем следом" 1
Фермеры Олонецкого района Карелии рассказали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак и как приходится выживать крестьянским хозяйствам в современных реалиях.
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 6
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 2
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»