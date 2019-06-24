"Карелэнергоресурсу" грозит банкротство

Арбитражный суд Карелии приступил к рассмотрению дела о несостоятельности дочерней фирмы Корпорации развития республики.

С иском о признании ООО "Карелэнергоресурс" банкротом в арбитраж обратилась компания "Питэр пит", которой дочерняя фирма "Корпорации развития Республики Карелия" задолжала за тепло десятки миллионов рублей. Как сообщил на судебном заседании представитель истца Андрей Ефимов, в первом квартале прошлого года ООО "Питэр пит" отпустила ООО "Карелэнергоресурс" тепловой энергии на сумму около 44,6 миллиона рублей, однако "дочка" Корпорации развития Карелии оплатила эту услугу только частично. Это послужило основанием для того, чтобы компания "Питэр пит" направила иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности с ООО "Карелэнергоресурс". В августе 2018 года областной арбитраж принял решение удовлетворить этот иск полностью и взыскать с "Карелэнергоресурса" более 27 миллионов.

"Решение суда вступило в законную силу, было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями. Но до настоящего времени указанная задолженность не погашена", – пояснил суду Андрей Ефимов.

Собственно, это и стало поводом для того, чтобы теплоснабжающая организация из карельского города Суоярви инициировала дело о банкротстве в отношении "дочки" Корпорации развития Карелии. Но представитель ООО "Карелэнергоресурс" Екатериной Вилаевой с предъявленным иском не согласилась.

По ее словам, ответчик погасил задолженность, которую он должен был выплатить ООО "Питэр пит". В качестве доказательства своего утверждения Екатерина Вилаева продемонстрировала суду копии платежных поручений и заметила также, что ООО "Карелэнергоресурс" направил ООО "Питэр пит" письмо об уточнении назначения этих платежей.

"Мы полагаем, что отсутствуют признаки, которые бы позволяли возбудить дело о банкротстве", – заявила Екатерина Вилаева.

Рассмотрение дела отложено до августа. Читайте подробнее в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".