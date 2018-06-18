"Карелфарм" оштрафовали на 50 тыс. рублей

В Карелии суд оштрафовал фармацевтическое предприятие за грубое нарушение лицензионных требований, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как установило надзорное ведомство, в городе Кондопога в аптеке ГУП РК "Карелфарм" лекарства по рецептам продавал работник, не имеющий специального образования. Это является нарушением закона.

В связи с этим, прокурор Кондопожского района возбудил в отношении "Карелфарма" административное дело по ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".

На основании постановления прокурора Арбитражный суд республики оштрафовал "Карелфарм" на 50 тыс. рублей.