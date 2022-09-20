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«Карелфарм» снабжает военнослужащих наборами медпомощи

Новости. Общество
16:10, 07 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Для медработников, находящихся в зоне СВО, сотрудники карельской компании отдельно формирует медицинские сумки и отправляют их в воинские подразделения.

Карелия продолжает сбор необходимых вещей для мобилизованных жителей республики и тех подразделений, которые уже находятся в зоне проведения спецоперации. Среди вещей важную часть занимают предметы для оказания медицинской помощи, которые комплектуют работники компании «Карелфарм», рассказле в ЦУРе.

«Сейчас формируем два вида наборов – индивидуальная поясная сумка для оказания само- и взаимопомощи и медицинская сумка, предназначенная для людей с медицинским образованием», ― сказал генеральный директор предприятия «Карелфарм» Леонид Бычковский.

В индивидуальном поясном наборе находятся кровоостанавливающие средства – жгут, ножницы для того, чтобы разрезать одежду, если необходимо, и маркер, которым можно записать на одежде или теле человека время наложения жгута. Эти три вещи должны использоваться в комплексе. Отсутствие одной их трех вещей, тянет за собой негативные последствия. Также в сумке-аптечке есть перевязочные средства – широкие бинты, катушечные лейкопластыри, бактерицидные лейкопластыри, перчатки, антисептики, хлоргексидин и перекись водорода.

«Есть важная цель, чтобы у человека с собой были необходимые перевязочные и кровоостанавливающие средства, но с минимальным весом, ведь военнослужащие носят аптечку на себе, и каждые 100 грамм при передвижении пешком или бегом через два-три километра превращаются в килограмм», ― отмечает гендиректор предприятия «Карелфарм».

Для медработников «Карелфарм» отдельно формирует медицинские сумки. Они выдаются не индивидуально каждому, а на подразделение или группу, в составе которой есть человек с медобразованием. Эти медицинские сумки также оснащены набором перевязочных средств и инъекционными лекарственными формами. Там есть шприцы, спиртовые салфетки, антисептики, хлоргексидин, перекись водорода, а также обезболивающие, жаропонижающие препараты, спазмолитики.

По рекомендациям специалистов приоритет сделан на таблетированные лекарственные формы, а не на порошки, которые нужно разводить горячей водой, так как не всегда будет физическая возможность иметь емкость и горячую воду для того, чтобы растворить лекарство.

Для того, чтобы собрать все необходимое, «Карелфарм» плотно сотрудничает с Минздравом и правительством Карелии. Для оперативной закупки необходимого ведется тесная работа с поставщиками. Также важную роль здесь играет помощь предпринимателей. Карельские швейные предприятия переориентировали производство на нужды военнослужащих, в частности, в мастерских шьют чехлы, и по мере готовности, утром и вечером, привозят на предприятие «Карелфарм», где работники комплектуют их всем необходимым.

Первая партия медицинских сумок уже отправлена. В ближайшее время будут сформированы дополнительные комплекты. Такие наборы будут уходить с партиями помощи, которые республика регулярно отправляет нашим мобилизованным гражданам. Готовые индивидуальные наборы вместе с другими необходимыми вещами для военнослужащих будут отправлены 10 и 17 октября с общим грузом.

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