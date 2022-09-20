«Карелфарм» собрал для мобилизованных жителей Карелии наборы первой помощи

Состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет «Карелфарму» одно из швейных производств.

Состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, сообщил Михаил Охлопков.

"В ближайшее время будут сформированы дополнительные комплекты. Такие наборы будут уходить с партиями помощи, которые республика регулярно отправляет нашим мобилизованным гражданам", - поясняется на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.