«Карелгаз» работает в штатном режиме, сообщили в Минстрое Карелии 

В Минстрое Карелии рассказали, что многоквартирные дома республики снабжены достаточным количеством газа.

На сегодняшний день Карелия обеспечена сжиженным углеводородным газом, АО «Карелгаз» работает в штатном режиме, сообщает Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики.

— Сейчас в наличии 226 тонн сжиженного углеводородного газа, еще 583 тонны — в Петрозаводске, ожидают своей отправки по всей Карелии. Чтобы понять, какое это количество газа, нужно отметить, что 470 тонн сжиженного углеводородного газа потребляет вся республика в месяц, — говорится в сообщении ведомства.

Показатель уровня заполнения групповых газовых установок растет. В Сегежском районе этот показатель - около 80%, в Медвежьегорском районе — около 65%, в Суоярвском районе - свыше 50%, в Питкярантском, Муезерском, Пряжинском и Прионежском районах — свыше 40%, в Петрозаводске и остальных районах Карелии — около 30%.

По информации Минстроя, средний уровень заполнения групповых распределительных газовых установок по Карелии на сегодняшний день говорит о том, что все многоквартирные дома Карелии снабжены достаточным количеством газа, который обеспечивает нормативное давление в сети газопотребления, а это значит, что горение газа в бытовых газовых приборах (будь то газовая плита или газовый водонагреватель) ровное и стабильное.

— Нормативное давление будет одинаковым что при 20%, что при полном заполнении групповых газовых установок, — уточняют в министерстве.

Ежемесячный поток текущих заявок по баллонному газу со всей Карелии сейчас составляет около двух тысяч. Заявки также отрабатываются в штатном режиме. Просроченных заявок по баллонному газу в АО «Карелгаз» нет.