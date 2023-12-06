Карелии на капремонт школ дополнительно выделят почти 680 млн рублей

Внушительная сумма прописана в проекте республиканского бюджета на 2024 год.

Комитет по бюджету и налогам карельского парламента 6 декабря рассмотрел 47 поправок к проекту закона о бюджете республики на 2024 год и последующий период 2025–2026 годов.



Одну из них внес глава региона Артур Парфенчиков. Поправку членам комитета представила министр финансов Елена Антошина.



По ее словам, на ближайшие три года из федерального центра в Карелию дополнительно поступят 7,9 млрд рублей. В частности, в 2024 году федеральные средства пойдут на капремонты школ (+677,3 млн рублей).



Напомним, к 2023 году в списке средних школ Карелии, которые попали в федеральную программу капитального ремонта числилось 29 учебных заведений.



А общая сумма финансирования составила полтора миллиарда рублей.