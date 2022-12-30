Карелии на медицинскую реабилитацию вновь дали больше денег, чем другим регионам РФ

В 2023 году на медицинскую реабилитацию Карелии выделят 223 млн рублей.

В наступившем году республике по направлению «Медицинская реабилитация» должны выделить 223 млн рублей. Это больше, чем направят другим регионам России, сообщили в Минздраве Карелии.



В прошлом году на медреабилитацию региону также выделили большую сумму - 127 млн рублей.



«На эти средства современное оборудование закуплено для центров реабилитации пряжинской ЦРБ и городской детской больницы Петрозаводска», - сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.



Напомним, в частности, на эти деньги республика для пряжинской ЦРБ купила экзоскелет. Высокотехнологичное оборудование предназначено для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.



Подробнее о врачах и жизни Пряжинской ЦРБ, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии, читайте в материале «Больница на трассе».





