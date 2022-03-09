В Карелии отменен конкурс на обустройство инфраструктурой земельных участков под жилье в Сортавале

Работы планировалось финансировать за счет федеральной программы развития региона.

В Карелии отменен конкурс на обустройство транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков в районе Совхозного шоссе в Сортавале. Решение об отмене аукциона приняло республиканское управление капитального строительства, которое выступало заказчиком работ.

Напомним, в районе Совхозного шоссе планировалось построить автомобильную дорогу, подвести электрическое освещение, а также водопровод и канализацию. Работы предполагалось завершить к концу января 2024 года.

Начальная стоимость контракта составляла более 332 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии, которая была утверждена правительством РФ. Земельные участки в районе Совхозного шоссе предназначены для жилищного строительства.